ITAMARAJU | Grave acidente entre veículos é registrado na BR-101

Uma colisão entre um transporte de carga e um veículo de passeio, resultou em pelo menos 4 pessoas gravemente feridas. O registro foi neste sábado (18) na rodovia BR-101, em Itamaraju.

O acidente envolveu uma carreta que após colidir no veículo menor acabou saindo da via e tombando em um matagal, as margens da rodovia. O acidente aconteceu em um trecho entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

O carro ficou destruído e os ocupantes foram encaminhados pelo SAMU 192 com ferimentos graves para o hospital municipal de Itamaraju,

As seis (06) vítimas que ocupavam o carro de passeio foram identificadas como Bruno Barbosa dos Santos, Jaqueline Brito Pinto, Asterio Nogueira Silva, Steffany Lima Braga, João Maycon e Gabriela, os três últimos receberam alta hospitalar no final da tarde. A PRF foi notificada e deve proceder com o registro da ocorrência. Apesar do susto o condutor da carreta saiu sem graves lesões.

As causas do acidente serão investigadas. Os veículos deverão ser removidos do local nas próximas horas.