ITAMARAJU | Grave acidente na BR-101, mata duas pessoas

Um grave acidente registrado na rodovia BR-101, na manhã desta quinta-feira (24) véspera do feriado natalino, matou duas pessoas e deixou outros feridos.

A colisão entre um veículo de passeio contra um caminhão de carga, num trecho da rodovia conhecida como “Fazenda Colatina”, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira e Freitas, vitimou o condutor e outro ocupante do veículo menor, os documentos dos mortos não foram encontrados no local.

O condutor do caminhão e outra vítima foram encaminhados para o hospital municipal, socorridos por equipes do SAMU de Itamaraju. Os militares do corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas, efetuaram o desencarceramento das vítimas presas as ferragens dos veículos.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi informado sobre o acidente com vítimas fatais. A equipe da polícia civil também foi notificada e o levantamento cadavérico autorizado.

Os corpos foram transferidos pelo servidor Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju, onde passará exames periciais e posteriormente serão liberados aos familiares.

A polícia deverá investigar as causas do acidente.