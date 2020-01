ITAMARAJU | Grupo SAF inaugura modernas instalações no município

Na última terça-feira (07), o Grupo SAF, empresa que presta serviço de assistência familiar, inaugurou em Itamaraju, o primeiro velório da cidade, empreendimento com a finalidade de resgatar o sentimento de acolhimento e privacidade das cerimônias particulares, oferecendo os serviços exclusivos de amparo às famílias.

As novas instalações do SAF (Serviço de Assistência Familiar) trazem um novo conceito em espaço para velórios. Este espaço foi construído na Praça da Independência, nº 388, no centro baixo.Mantendo a identidade e as características do serviço que vem prestando há 16 anos, na região Sul da Bahia, o espaço inaugurado é exclusivo para a realização de velórios, acolhendo não só as famílias dos associados, mas a toda a comunidade, de denominações religiosas diferentes, com respeito, privacidade e o amparo necessários.

Cuidadosamente, pensado para transmitir tranqüilidade e equilíbrio. O SAF conta com sala privativa de velório, uma ampla área de convivência e floricultura.

Durante a inauguração estiveram presentes os proprietários Daniel Albuquerque e Thiana Brandão (in memorian a Marcio Silva um dos sócios), sendo listada a trajetória da empresa e os serviços prestados, que buscam a humanização e amparo oferecidos por variados planos assistenciais.

Atuando em 13 municípios no Sul da Bahia o Grupo SAF, tem como lema e negócio ” Saf, em respeito a você”, pautando suas ações em três pilares essenciais, Apaio,Cuidado e Amparo.

Neste sentido, o Grupo vem desenvolvendo a proposta de “Life care”, o cuidado em vida, na intenção de agregar ainda mais serviços e produtos para satisfação do cliente.

Dentre os serviços disponíveis, na unidade de Itamaraju, o associado poderá contar com:

APOIO EM VIDA

✔ Sorteios Semanais

✔ Desconto em Clínicas

✔ Empréstimos de Equipamentos

CUIDADO NA PARTIDA

✔ Assistência Funeral Completa

✔ Coroas de Flores Naturais

✔ Serviço de Cremação

✔ Translado de 100 KM

AMPARO PARA FAMÍLIA

✔ Seguro de Vida

✔ Parcelas Grátis

Pioneiro na realização destes serviços, atendendo com compromisso e mantendo a referência de qualidade, o SAF também está nos municípios de Gandu, Ubaitaba, Aurelino Leal, Itajuípe, Uruçuca, Camacã, Una, Ilhéus, Itabuna, Canavieiras, Ibicaraí, Itamaraju , Teixeira de Freitas e, em breve, em Eunápolis.

Para mais informações, no telefone 3294-9264, ou procure a loja.

Por | Ascom