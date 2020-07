ITAMARAJU | Grupo solidário realiza doação de sabão em bairro

Uma nova causa solidaria surgiu no município itamarajuense e vem fazendo a diferença através de ações em prol da população carente, identificados como Rede do Bem – Itamaraju, a causa promoveu uma ação no final de semana.

A Rede do Bem é um coletivo formado por cidadãos e cidadãs que tem em comum a vontade de contribuir para a diminuição das desigualdades sociais existentes no município de Itamaraju – BA. Os (as) integrantes da Rede ocupam diferentes espaços dentro da comunidade e se uniram a fim de transformar esse desejo de ajudar em práticas consistentes na vida daqueles (as) menos assistidos (as).

A ação aconteceu na tarde de sábado 04 de julho de 2020 no Bairro Bela Vista nas imediações do Residencial Vista Bela, onde através do Projeto Espuma Feliz a causa social realizou a distribuição de 300 litros de sabão liquido.

O Projeto Espuma Feliz, é uma ação do Rede do Bem, idealizado pela enfermeira Marilene Rodrigues, moradora do Residencial Vista Bela/Bairro Bela Vista, com finalidade de garantir à conservação da natureza com os objetivos de promover os 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), harmonizando a atividade humana com a conservação da vida em sociedade e promovendo o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos.

O projeto transmite a mensagem da reutilização do óleo de cozinha usado, que anteriormente o produto era descartado de forma incorreta causando grandes impactos ao meio ambiente. O material arrecadado é transformado em sabão liquido e distribuído para famílias carentes da comunidade.

O óleo pode ser transformado em diversos produtos de limpeza ecologicamente corretos, totalmente biodegradáveis, com custos de produção baratos e acessíveis, trazendo economia e praticidade, preservando os recursos hídricos da poluição gerada pelo óleo de cozinha usado.

Nos próximos dias outras ações serão realizadas ofertando a outras comunidades, proporcionando solidariedade.

Por: Rede do Bem – Itamaraju