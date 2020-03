ITAMARAJU | Guarda municipal tem lei aprovada e vereadora fala sobre ruas da Várzea Alegre

Profissionais da Guarda Municipal de Itamaraju estiveram presentes na sessão ordinária desta terça-feira (10), ocorrida na câmara de vereadores, que aprovou projeto de lei destinado aos servidores municipais.

Guiado pelo rito da casa de leis, o vereadores iniciaram a sessão com leitura do texto bíblico ATA da audiência anterior, aprovada de forma unânime. Posteriormente foram apresentadas as indicações, pedidos de providência e projeto de lei.

Em grande expediente os vereadores utilizaram a tribuna para apresentar as atividades semanais, também o ponto de vista referente à atual administração municipal.

Os vereadores Sidney Marcos Fonseca Ramos e Edson Dias Souza voltaram a apontar deficiências do secretário de obras em efetuar a limpeza de ruas, manutenção de unidade de ensino ou conservação de estrada do interior do município. Também disseram que o gestor tem que demitir o secretário por incompetência.

O parlamentar Egnaldo Fernandes agradeceu a presença dos profissionais da guarda e chamou atenção para a prestação de contas algo que deveria ser acompanhado pela comunidade, devido à importância.

Os edis Rubens de Jesus Neves, Flavio da Silva e Mazuk Ribeiro defenderam a gestão municipal com assuntos que destacam obras com recursos próprios.

A vereadora Rosineide Cunha (Rosa da saúde), detalhou sobre o calçamento do bairro Várzea Alegre, que serão pavimentadas as últimas 09 (nove) ruas com recursos de emenda parlamentar indicada pelo atual deputado Paulo Câmara, político que recebeu 618 votos no município. Mas também realizou leitura de poema dedicado às mulheres.

Foram votados e aprovados a indicação 001/2020 e os pedidos de providência 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 010/2020, por unanimidade.

O ápice da sessão foi à aprovação da lei 003/2020, que institui a Cédula de identificação funcional dos servidores da Guarda Municipal de Itamaraju, que também passam a receber 10% de reajuste em seus salários.

O presidente a Guarda Municipal Uires de Jesus Silva Sobral, agradeceu pela aprovação ao lado dos colegas de profissão, “temos conhecimento das dificuldades e os avanços nos fortalecem, permitindo sonhar com novas conquistas”, concluiu o Uires.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (17) de Março às 19 horas.