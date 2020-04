ITAMARAJU | Homem baleado na Cascalheira dá entrada no HMI

No final da manhã desta quarta-feira(29), um homem baleado deu entrada no Hospital Municipal de Itamaraju.

Conforme informações, a vítima identificada por Roney Ramos (35 anos), foi baleado quando transitava pelo trecho conhecido popularmente por “Cascalheira”, que fica nas proximidades dos bairros Cristo Redentor e Novo Prado.

O mesmo foi socorrido por meios próprios, com ajuda de populares e permanece internado no HMI. O seu estado de saúde não foi divulgado.

A polícia foi comunicada e deve proceder com a investigação do caso. A vítima deverá ser ouvida nas próximas horas.