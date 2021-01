ITAMARAJU | Homem baleado pede socorro na delegacia da polícia civil

Durante a tarde deste domingo (24), um morador da Avenida Prado localizado no bairro Fátima foi perseguido e baleado na região do Mercado Municipal de Itamaraju no bairro Marotinho.

Atingido por 3 vezes na tórax e nos membros, conseguiu fugir dos atiradores que ocupavam uma motocicleta.

Ao aproximar da unidade da Polícia Civil gritou solicitando socorro. Os plantonistas da delegacia mantiveram contato com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que prontamente destinou uma equipe até o local.

A vítima foi identificado como Fabrício Pereira dos Santos (30 anos), que após receber os primeiros cuidados médicos, foi encaminhado para o hospital municipal.

Exames clínicos foram efetuados para verificar a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

A polícia militar também foi notificada e rondas seguem na tentativa de localizar os autores do crime.