ITAMARAJU | Homem ciumento tenta matar ex-companheira e fere outras duas pessoas

Um novo caso envolvendo ex-companheiro ciumento voltou a ocorrer no período noturno desta quinta-feira (06), mas desta vez três pessoas ficaram feridas e necessitaram de cuidados médicos.

Avanete de Jesus Sena (47 anos), moradora do bairro ocupado “Vista da Pedra” em Itamaraju, recebeu atendimentos de uma equipe do SAMU 192, vítima de disparos de arma de fogo (chumbeira), após ser agredida pelo ex-companheiro.

Além da mulher sua filha Cerlandia Sena dos Santos (23 anos) e a sobrinha menor com apenas 15 anos, foram feridas com parte dos projéteis do disparo da arma artesanal. As três vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas para a unidade hospitalar.

Exames clínicos foram realizados e as vítimas passaram por procedimentos, mas a polícia militar registrou um boletim de ocorrência tratando o caso como tentativa de homicídio.

Até o fechamento da matéria o acusado não havia sido preso.