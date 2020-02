ITAMARAJU | Homem é alvejado com tiro na boca

Um homem foi alvejado com um tiro na face durante a tarde deste domingo (09), em Itamaraju. O crime foi registrado no bairro Itatiaia.

Conforme informações passadas a polícia, o autor dos disparos perseguiu Genilson Silva Santos (27 anos), lhe efetuando dois disparos, um dos tiros passou de raspão, no entanto, o outro atingiu a boca da vítima e o projétil ficou alojado.

Moradores entraram em contato com a central da 43ª CIPM, que mobilizou uma equipe do SAMU 192, para realização do resgate da vítima.

Os primeiros socorros foram efetuados ainda no local, mas devido o ferimento de arma fogo o homem foi encaminhado para o hospital municipal, onde passou por exames clínicos e nova avaliação sobre a gravidade do ferimento.

A polícia também registrou um boletim de ocorrência e tenta localizar o autor dos disparos, o caso será investigado como tentativa de homicídio. O quadro de saúde da vítima é estável, sem risco de morte.