ITAMARAJU | Homem é assassinado em estrada vicinal

Um homem foi assassinado na estrada vicinal ao distrito de São Paulinho no interior do município de Itamaraju.

O crime ocorreu na manhã deste sábado (28), quando a vítima estava acompanhado de duas outras pessoas. Mas foi abordado e morto na região conhecida como fazenda Vitória.

O homem apenas identificado pelo prenome de Adilson foi morto com disparos de arma de fogo efetuados por uma dupla numa moto, quando conduzia um veículo VW Gol de cor preta e placa HFW-2738, licenciado em Itamaraju .

As autoridades policiais foram mobilizadas e guarnições encaminhadas até o local, para confirmar a veracidade das informações.

Seguindo protocolos a polícia civil do município também recebeu notificações sobre o crime e um levantamento cadavérico foi autorizado. No entanto, o servidor público Anderson Barbosa promoveu a remoção do corpo, que foi encaminhado para o IML de Itamaraju.

Uma investigação deverá ser iniciada para apurar a motivação e autoria do homicídio.