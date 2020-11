ITAMARAJU | Homem é assassinado a tiros em via pública

Uma pessoa ainda sem identificação formal, conhecida popularmente por Rony, foi assassinada em via pública durante o período noturno desta terça-feira (17), no bairro Marotinho, em Itamaraju.

O crime foi registrado na Rua Ribeirão do Ouro e conforme informações, a vítima tentou fugir do autor dos disparos, no entanto, foi alcançado e executado com 3 tiros na região da cabeça.

Moradores notificaram as autoridades policiais e guarnições estiveram no local, resguardando o cenário do crime de homicídio. Seguindo protocolos, a Polícia Civil também foi informada sobre o crime e um levantamento cadavérico foi autorizado. O corpo foi removido do para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde aguarda por indentificação por parte dos familiares.

A polícia realizou rondas e ouviu testemunhas, mas nenhum suspeito foi preso.

Um inquérito deverá ser aberto para investigar a motivação e autoria do crime.