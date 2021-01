ITAMARAJU | Homem é assassinado no interior do município

O corpo de um homem assassinado a golpes de facão (arma branca), foi localizado dentro de um imóvel, neste domingo (03) no interior do município de Itamaraju.

Bruno Lima dos Santos (31 anos), foi morto dentro de uma residência no distrito de Pirajá. Populares informaram as autoridades policiais sobre a localização do corpo e uma guarnição destinou para atestar a veracidade dos fatos.

O local do crime foi isolado e a Polícia Civil do munícipio também foi informada sobre o crime, sendo autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo.

O servidor público Anderson Barbosa, transferiu o corpo para o IML de Itamaraju, para a realização de exames complementaras e de medicina legal (regulares em atividades forense) na coleta de provas.

Um inquérito será aberto para apurar a autoria e motivação do assassinato.