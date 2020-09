ITAMARAJU | Homem é baleado no pescoço

Uma tentativa de homicídio foi registrado no período noturno desta terça-feira (15), no bairro de Fátima.

Moradores notificaram a polícia militar da 43ª CIPM, relatando que uma pessoa necessitava de cuidados médicos, após ter sido baleada numa residência da Rua Bonifácio José Dentas.

Prontamente os militares e uma equipe de profissionais do SAMU 192, destinaram para a localidade, deparando com Rubens Costa Souza (27 anos) ferido no pescoço com perfuração proveniente de arma calibre 38.

Testemunhas afirmam que o autor aproximo do imóvel, chamou pelo nome da vítima e efetuou os disparos.

A polícia militar efetuou rondas na tentativa de localizar algum suspeito, no entanto, não obtiveram sucesso.

A vítima foi encaminhada para o hospital municipal, onde passou por novos exames clínicos e permanece em observação. A equipe médica afirma que o estado de saúde é estável.