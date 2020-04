ITAMARAJU | Homem é encontrado morto dentro de cisterna

Um homem foi brutalmente assassinado na região rural pertencente ao município de Itamaraju, mas seu corpo foi localizado no período noturno deste sábado (04).

A vítima ainda sem identificação formal é conhecido apenas pela alcunha “Zoi de gato”. Estava residindo uma propriedade nas proximidades da comunidade São Pedro região da Fazenda Palmeiras.

Muitos detalhes são desconhecidos sobre a autoria do assassinato, mas a vítima foi morto a golpes de objeto cortante na altura da cabeça e jogado numa cisterna. A polícia militar do município esteve no local, confirmando a veracidade da denúncia.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para identificar autoria e motivação do crime, o instrumento utilizado no assassinato não foi encontrado no local.