ITAMARAJU | Homem é executado dentro de residência no bairro Marotinho

Um homicídio foi registrado na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Marotinho, em Itamaraju.

O corpo de um homem foi encontrado caído em um dos cômodos de uma residência com ferimentos provocados por arma de fogo.

Por volta das 16hs, a polícia teria recebido informações de que havia uma pessoa morta dentro de uma casa na Travessa Chuí e se deslocaram para a localidade, onde comprovaram a veracidade do caso.

Com a confirmação do óbito os investigadores da Polícia Civil estiveram no local promovendo o levantamento cadavérico e informou que o corpo da vítima identificada por Saulo Tiago Rocha Santos apresentava 2 ferimentos provocados por tiros.

A polícia encontrou no local dois projéteis e testemunhas chegaram a comunicar a polícia que foram ouvidos disparos no final da noite anterior.

O corpo foi removido e encaminhado ao IML local de Itamaraju e a Polícia Civil deve investigar o caso.