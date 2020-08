ITAMARAJU | Homem é morto a pauladas na cabeça em assentamento rural

O assassinato a pauladas de um homem, ocorrido no interior do município de Itamaraju, chocou os moradores do Assentamento Rural no período noturno desta sexta-feira (07).

O corpo do lavrador, foi localizado numa propriedade do assentamento Goiânia, na região do distrito de Vila União.

Os moradores mantiveram contato com as autoridades policiais, informando sobre o assassinato.

A vítima identificado como.l Gracino Rodrigues da Silva (63 anos), foi golpeado por várias vezes na região da cabeça.

A polícia tenta localizar o autor do crime. Um inquérito deverá ser formulado para apurar a motivação e autoria do assassinato.

Um levantamento cadavérico será autorizado e o corpo transferido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju.