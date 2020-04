ITAMARAJU | Homem é morto a tiros no Bairro Várzea Alegre

A polícia registrou um homicídio nas primeiras horas da noite desta quarta-feira (08), em Itamaraju. O crime ocorreu no perímetro urbano do bairro Várzea Alegre, na Rua São José.

De acordo com informações passadas a polícia, a vítima identificada por Willians Lopes dos Santos (19 anos), conhecido popularmente por “pardal”, foi executado com vários disparos de arma de fogo, por um indivíduo armado que fugiu do local logo após o crime.

Uma Unidade do SAMU 192 esteve na localidade para fazer o resgate mas a vítima não apresentava sinais vitais.

Guarnições da Policia Militar estão no local resguardando a cena do crime até a chegada da Policia Civil para a realização do levantamento cadavérico.

O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju. A policia segue investigando a autoria e motivação do crime.