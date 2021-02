ITAMARAJU | Homem é morto a tiros no bairro liberdade

Um homem foi morto a tiros durante a tarde deste domingo (07), na Rua Nilo Peçanha, na região do bairro Liberdade, em Itamaraju.

De acordo com informações, populares teriam notificado as centrais de atendimento da Polícia Militar e SAMU 192, informando que uma pessoa havia sido alvejada por pelo menos 6 disparos de arma de fogo e necessitava de cuidados médicos e prontamente unidades foram destinados para o local, comprovando a veracidade.

Os profissionais do SAMU 192, iniciaram os primeiros atendimentos, no entanto, notaram que a vítima identificada por Wagnei Pereira Reis (29 anos) não apresentava mais sinais vitais.

Os militares isolaram o cenário do homicídio e informaram a equipe da Polícia Civil, que autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML da cidade.

Testemunhas relataram a polícia que os autores do crime fugiram do local tomando rumo ignorado. Rondas foram realizaram, mas ninguém foi preso. Um inquérito tentará identificar os autores e motivação do assassinato.