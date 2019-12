ITAMARAJU | Homem esfaqueado morre em unidade hospitalar

Eduardo dos Santos Assunção (37 anos), morreu na unidade hospitalar de Itamaraju, vítima de golpes de arma branca (faca), no período noturno desta terça-feira (17).

Moradores do bairro Tarcisão informaram a central do SAMU 192, que um homem estaria caído em meio à via pública, com as vísceras expostas depois receber um golpe de faca.

Prontamente uma unidade avançado do SAMU 192, foi destinada até o local e os primeiros atendimentos realizados ao paciente, que posteriormente foi encaminhado para o hospital municipal.

Mas devido à gravidade dos ferimentos Eduardo não resistiu e veio a óbito.

Seguindo protocolos, o hospital notificou a Polícia Civil de Itamaraju, onde foi determinada a realização do levantamento cadavérico e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

As autoridades policiais deverão abrir inquérito para identificar a motivação e autoria do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A policia segue investigando o caso.