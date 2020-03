ITAMARAJU | Homem morre vítima de atropelamento na BR-101

Um homem ainda sem identificação morreu vítima de atropelamento na noite desta quarta-feira (25), em Itamaraju.

O acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-101, entre os bairros Canaã e Santo Antônio do Monte, próximo a faculdade de ensino superior FACISA.

De acordo com informações a vítima teria sido atropelada por um veículo de carga quando tentava acessar o outro lado da via. O mesmo teve ferimentos graves nos membros inferiores e morreu antes mesmo da chegada do resgate.

Uma Unidade do SAMU 192 esteve na localidade, mas a vítima não apresentava sinais vitais. Seguindo os protocolos a PRF foi comunicada e a Policia Civil do Município deve proceder com o levantamento cadavérico nas próximas horas.

O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju, onde aguarda por reconhecimento de seus familiares.