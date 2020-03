ITAMARAJU | Homem que ateou fogo no corpo, morre em unidade hospitalar

Josué Brandão Carneiro (46 anos), socorrido por uma unidade do SAMU 192, no bairro Liberdade, durante a tarde desta sexta-feira (27), após passar momento de fragilidades emocionais, acabou ateando fogo no corpo.

Mas o homem chegou a passar por exames e aguardava por novos procedimentos médicos, quando os ferimentos agravaram e a vítima veio a óbito.

A polícia militar esteve no local acompanhando o atendimento e registro dos fatos.

A unidade hospitalar seguindo os procedimentos notificou a polícia civil, que autorizou o levantamento cadavérico e a remoção do corpo pelo servidor Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju. Porém deverá passar por exames de médica legal. Onde posteriormente o corpo será liberado aos familiares.