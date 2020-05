ITAMARAJU | Homem tem perna dilacerada em atropelamento na BR-101

Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15), na rodovia BR-101 em um trecho do perímetro urbano de Itamaraju.

Um pedestre foi atropelado por uma carreta nas proximidades do Trevo do Bairro Várzea Alegre, e após o acidente o motorista deixou o local sentido o município de Teixeira de Freitas.

De acordo com informações, a vítima é um colhedor de café identificado por Anildo Nascimento da Rocha que teve um dos membros inferiores dilacerado por uma das rodas da carreta quando seguia para mais um dia de trabalho.

Pessoas que passavam pelo local notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), prontamente destinou uma unidade para prestar os primeiros atendimentos à vítima.

O estado de saúde da vítima não foi detalhado, no entanto, exames clínicos foram efetuados para avaliar quais procedimentos cirúrgicos serão utilizados. O mesmo se encontra internado no Hospital Municipal de Itamaraju e terá sua perna amputada.

Conforme informações, devido a gravidade do quadro de saúde o paciente foi transferido para o Município de Eunápolis.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi notificada sobre o acidente e deve proceder com a identificação do motorista. As autoridades policiais seguem ouvindo testemunhas para apurar as causas do acidente.