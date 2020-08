ITAMARAJU | Idoso é vítima de atropelamento no Centro da cidade baixa

Um atropelamento deixou um idoso ferido no período noturno desta quarta-feira (12), em Itamaraju.

A vítima tentava atravessar uma via ao lado da Praça da Independência no centro baixo, quando não conferiu um dos sentidos e foi atingido por uma motocicleta.

O condutor e pessoas que passavam pelo local, notificaram a central do SAMU 192, que prontamente destinaram até a localidade.

Os primeiros atendimentos foram prestados ao idoso identificado por Jaílson Alcântara Ramos (62 anos), que queixava-se de fortes dores abdominais.

Os profissionais do SAMU imobilizaram a vítima e encaminharam para o hospital municipal para a realização de exames.