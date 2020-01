ITAMARAJU | Impulsione suas vendas com tendências diferenciadas que você só encontra na Bete Confecções

Mais um ano se inicia e com ele a oportunidade de inovar e impulsionar as vendas com produtos de qualidade que satisfaça seus clientes.

E quando se fala em moda íntima, fitness, cama e mesa, sem dúvida pensa-se em ir as compras na fábrica mais completa de Itamaraju e região, na “Bete Confecções”.

Para sair na frente e atender as revendedoras, com produtos diferenciados, em todas as estações, a Bete Confecções sempre investe em novos modelos e estampas de moda íntima e praia, atendendo ao público feminino e masculino, com uma grande variedade de produtos.

Na loja da fábrica as revendedoras encontram os mais variados modelos de peças íntimas (femininos e masculinos), linha fitness, linha masculina (camisas e bermudas), Moda Praia (saída de praia e Camisa com proteção UV), short dolls, camisolas, macacões, batas, vestidos, além de acessórios para cama e mesa.

Vale a pena conferir o que há de melhor no mercado. Faça uma visita a BETE CONFECÇÕES, conheça a loja e fique por dentro das novidades que vão alavancar suas vendas.

A fábrica fica localizada na Rua Carlos Gomes 222-A, no centro-baixo de Itamaraju. Atendimento ao público das 07 às 12 hs (matutino) e 13:30 hs às 17 hs (tarde). Para mais informações entre em contato pelo telefone (73) 3294-1682 e (73) 99948-1380 (WhatsApp).

Confira algumas fotos em nossa galeria e não perca tempo, vá fazer as suas compras e lucrar com as vendas.