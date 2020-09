ITAMARAJU | Indivíduo morre em ação policial do PETO

Uma pessoa ainda sem identificação formal, morreu após uma ação dos policiais militares do PETO da 43ª CIPM, no início da noite deste sábado (26), no bairro São Bernardo em Itamaraju.

A guarnição destinou para a localidade, após uma pessoa morrer num acidente e apresentar situação suspeita. A polícia relatou que o acusado insurgiu durante a ação. Onde o suspeito tentou fugir e ignorando a situação, ainda chegou a reagir, disparos foram realizados, sendo atingido o indivíduo, que foi encaminhado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

Com base em protocolos os militares notificaram a delegacia da polícia civil e DPT (Departamento de Polícia Técnica), onde procedimentos de levantamento cadavérico será realizado e o corpo transferido para o Instituto Médico Legal (IML) do município, pelo servidor público Anderson Barbosa. Novos detalhes a qualquer momento.