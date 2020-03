ITAMARAJU | Inscrições abertas projeto “Cantando a Vida”

O projeto social “Cantando a Vida” iniciou suas inscrições neste sábado (07) e busca a participação de novos integrantes nas práticas musicais.

A ação social é idealizada pela Comunidade Santo Expedito e moradores do bairro Tarcisão, que tenta inserção social por meio do projeto e a descoberta de novos talentos.

O objetivo do projeto é aproximar jovens, crianças e adolescentes, despertando assim o interesse musical dos participantes, numa forma de promover a inclusão social, o desenvolvimento físico, intelectual, além de afastar-lhes das situações de vulnerabilidade social, criminalidade ou identificação de casos com necessidade de algum tipo de terapia.

As inscrições foram realizadas no salão comunitário da Comunidade Santo Expedito, mas os interessados poderão procurar os membros do projeto “Cantando a Vida” e preencher as últimas vagas.

A comissão organizadora representada pelo Professor Emanuel Vieira, Morgania Medeiros e Adeilton Rodrigues agradecem pelo apoio dos colaboradores e reforçaram.