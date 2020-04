ITAMARAJU | Internautas flagram enormes filas em frente a agência da Caixa

Mesmo com as recomendações do Ministério da Saúde para evitar aglomerações, um grande número de pessoas se encontram em filas, na Agência Caixa, na Praça Nações Unidas, no Centro de Itamaraju, nesta terça-feira (14).

O local amanheceu cheio de pessoas que buscam fazer a retirada do auxílio emergencial pago pelo governo federal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

De acordo com informações as pessoas chegaram ao local ainda pela madrugada. E seguem até o período noturno, quando o movimento vai cessando.

Internautas também flagraram enormes filas que se formaram no município de Prado

As imagens estão circulando na rede social e a população está assustada. O cenário não é diferente pelas agências e lotéricas de cidade vizinhas, como no município de Prado. Guarnições da Policia Militar foram acionadas e permanecem no local dando suporte.

As orientações é que não é necessário ir ao banco fazer o saque, transações como pagamentos podem ser feitas online. Como uma nova medida, a caixa publicou um calendário com as datas de recebimento dos usuários.

Confira:Veja o calendário da Caixa para o pagamento do Auxílio Emergencial