ITAMARAJU | Jovem baleado da entrada em hospital municipal

Após ser baleado o jovem Pedro Henrique Santiago dos Santos (19 anos), deu entrada na unidade hospitalar nesta sexta-feira (13).

Atingido por um disparo na região das costelas, quando transitava numa por uma rua do bairro de Fátima. Foi rapidamente encaminhado para o hospital municipal. No entanto, a vítima é residente do bairro Marotinho.

Moradores informaram a polícia militar sobre o caso, onde rondas foram intensificadas na tentativa de localizar o autor do disparo.

Uma investigação deverá apurar a motivação e autoria do crime contra a vida.

O jovem permanece na unidade hospitalar em observação, para novas avaliações, que confirme a necessidade de algum procedimento cirúrgico.