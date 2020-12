ITAMARAJU | Jovem baleado no bairro de Fátima dá entrada no HMI

Uma nova tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira (30), contra um jovem morador do bairro de Fátima, em Itamaraju.

De acordo com informações passadas as autoridades policiais, a vítima foi socorrida por populares e encaminhadoa para o Hospital Municipal de Itamaraju, após ser baleado e cair em meio a via pública. Testemunhas relataram que dois suspeitos se aproximaram da vítima, ao notar que estavam armados uma luta corporal foi iniciada. O mesmo ainda conseguiu tomar a arma, no entanto, um segundo envolvido efetuou os disparos.

Sem documentos de identificação a vítima deu entrada na unidade hospitalar, mas foi submetido a exames clínicos e procedimentos para avaliar o seu estado de saúde.

As autoridades de segurança pública foram informadas e rondas efetuadas para identificar os autores e motivação do crime contra a vida.