ITAMARAJU | Jovem dá entrada no HMI após ser baleado no Bairro de Fátima

Uma tentativa de homicídio foi registrada no período noturno desta segunda-feira (02), Feriado de Finados, em Itamaraju.

O crime foi registrado pela polícia no bairro de Fátima, onde um jovem foi perseguido por um indivíduo armado e baleado no braço esquerdo. Moradores notificaram a central da polícia informado que uma pessoa necessitava de cuidados médicos. Profissionais do SAMU também destinaram até o local e prestaram os primeiros atendimentos ao jovem identificado por Elvis Oliveira Andrade (29 anos), que foi transferido para o Hospital Municipal.

A vítima deu entrada na Unidade e passou por exames clínicos onde posteriormente foi submetido a procedimentos cirúrgicos.

A polícia segue investigando o caso. Rondas estão sendo realizadas e até o momento nínguem foi preso. A vítima deverá prestar depoimento a polícia a cerca do caso nas próximas horas.