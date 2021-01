ITAMARAJU | Jovem é assassinado a tiros no Bairro Jaqueira

Um novo crime de homicídio foi registrado no final da noite deste sábado (02) contra um jovem de apenas 18 anos no bairro Jaqueira em Itamaraju.

O primeiro assassinato registrado no ano 2021, ocorreu nos nos fundos de um imóvel na rua Bahia, onde criminosos armados perseguiram e abriram fogo contra a vítima identificado como Tiago de Souza Pires, atingido por 4 tiros.

Moradores notificaram as autoridades policias e guarnições da 43ª CIPM, também do grupo especial PETO foram destinadas para a localidade, confirmando a veracidade das informações, além de isolar o cenário do crime contra a vida, para garantir a integridade das evidências.

Rondas foram promovidas pelos militares, no entanto, nenhum suspeito foi preso. Mediante os procedimentos regulares a Polícia Civil foi informada e um levantamento cadavérico foi autorizado.

O corpo foi removido e transferido pelo servidor público Anderson Barbosa, para o Instituto Médico Legal (IML) local, onde passará por exames de medicina legal, antes mesmo de ser liberado aos familiares.

Um inquérito será aberto para apurar a autoria e motivação do crime.