ITAMARAJU | Jovem é baleado com 3 tiros em bairro

Leandro Fernando da Silva (20 anos) deu entrada no hospital municipal de Itamaraju no final da noite desta sexta-feira (13), vítima de disparo de arma de fogo.

A vítima que é morador do bairro Italage, foi baleado por 3 vezes com disparos que lhe atingiu as costas e um dos projeteis está alojado no peito.

Permanece em observação na unidade médica, mas seu estado de saúde é estável.

A polícia foi informada sobre o caso e rondas intensificadas com a finalidade de localizar o atirador. Porém ninguém foi preso.

O jovem deverá prestar novos depoimentos e detalhes sobre o crime contra a vida serão esclarecidos.