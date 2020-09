ITAMARAJU | Jovem é baleado e morre antes de receber atendimento

Um jovem foi morto no interior do município na região da comunidade de Boa Esperança, no final da tarde deste domingo (13), área do município de Itamaraju.

Conforme informações passadas a polícia, o autor teria chegado no interior de um bar da localidade, onde a vítima se encontrava e o perseguiu efetuando disparos contra o mesmo, onde um dos tiros acabou atingindo a região das costas.

Moradores mantiveram contato com a central da Polícia Militar, que mobilizou o SAMU 192, com informações que o jovem necessitava de cuidados médicos. Os profissionais de saúde, interceptaram o veículo, que tentou prestar socorro à vítima, no entanto, o jovem não apresentava mais sinais vitais. A vítima foi identificada pelas autoridades como Samuel Silva de Jesus (19 anos) e a cerca de um ano teria tido um desentendimento com o autor.

A Polícia Civil foi notificada e o levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido para o IML de Itamaraju onde passará por exames de necropsia, sendo liberado aos familiares para a realização de velório e sepultamento.

O acusado do crime conseguiu fugir do local. A polícia segue ouvindo testemunhas e realizando buscas na tentativa de capturar o acusado.