ITAMARAJU | Jovem é esfaqueado e levado a hospital, mas não resiste

Nas primeiras horas deste domingo (26), profissionais do SAMU 192, foram mobilizados para prestarem atendimento a uma vítima de arma branca (faca).

Uma equipe destinou até a região do distrito de Nova Alegria, após receberem informações que a vítima necessitava de cuidados médicos.

Ao depararem com o jovem de apenas 19 anos esfaqueado, procedimentos foram realizados para tentar conter o sangramento na região do pescoço.

O jovem identificado como Thiago Oliveira Dias, chegou a dar entrada no Hospital Municipal de Itamaraju com vida. Mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime conseguiu fugir do local. Mas rondas estão sendo realizadas para localizarem o suspeito.

Seguindo protocolos a polícia civil foi informada sobre o homicídio e um procedimento de levantamento cadavérico foi autorizado. O corpo será transferido para o IML do município. Ainda não há informações sobre a possível motivação.