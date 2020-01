ITAMARAJU | Jovem é morto a tiros no bairro Cristo Redentor

Um jovem foi morto no final da noite desta terça-feira (07), no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.

Moradores ouviram uma seqüência de disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar localizado na Rua Itapebi, onde foi notificada a Central da Polícia Militar, que mobilizou a equipe do SAMU 192 e direcionaram para a localidade..

Um jovem identificado como Douglas Jesus dos Santos (22 anos), foi encontrado caído no perímetro urbano com perfurações de arma de fogo na região das costas. O mesmo fugia do autor quando foi alvejado. A polícia ainda informou que os socorristas do SAMU 192 realizaram todos os procedimentos de resgate, mas a vítima não apresentava sinais vitais.

A polícia segue tentando identificar o suspeito, no entanto, prevalece no local a lei do silêncio.

Seguindo os procedimentos, a Delegacia da Polícia Civil foi informada sobre o crime, sendo realizado o isolamento do cenário do assassinato.

A equipe da Polícia Civil da 8ª COORPIN atendendo ao regime de plantão regional orientou a remoção do corpo e transferência para o Instituto Médico Legal (IML) e serão realizados exames de medicina legal.

A polícia segue investigando a autoria e motivação do crime.