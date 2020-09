ITAMARAJU | Jovem é morto no interior de um bar

Uma pessoa ainda sem identificação formal foi assassinada no interior de um bar no final da noite deste domingo (06), véspera do feriado de Independência do Brasil, no município de Itamaraju.

Moradores da Avenida A no bairro Urbis, revelaram que 06 tiros foram audíveis, onde a vítima não teve chance de revidar ou fugir do autor dos disparos.

As autoridades policiais foram mobilizadas e uma equipe do SAMU 192, esteve no local, no entanto, a vítima não apresentava sinais vitais. O cenário do crime foi isolado.

A polícia civil também foi informada sobre o assassinato e um levantamento cadavérico deverá ser realizado.

O corpo será removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames periciais.

Um inquérito deverá ser aberto para apurar a autoria e motivação do homicídio.

Novos detalhes a qualquer momento.