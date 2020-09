ITAMARAJU | Jovem morre em acidente na rodovia BR-101

Um grave acidente de trânsito na rodovia BR-101, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (01) de setembro, vitimou fatalmente uma pessoa que ocupava um veículo de luxo.

O jovem Lucas Lima dos Santos (20 anos) ocupava uma caminhonete VM Amorok de cor branca de placa OZS-1G33, licenciado em Itabuna acabou perdendo o controle da direção e caiu numa ribanceira.

O acidente ocorreu nas proximidades do perímetro urbano na região do bairro Corujão, em Itamaraju.

Transeuntes que passavam pela localidade mantiveram contato com a equipe do SAMU 192, que destinaram até o local para realização do resgate, mas o jovem já não apresentava sinais vitais e estava preso as ferragens do veículo.

A polícia civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal do município, onde deverá passar por exames periciais antes mesmo da liberação.