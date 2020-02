ITAMARAJU | Jovem morre em grave acidente

O jovem condutor de uma motocicleta que trabalhava no serviço de entregas, envolveu num acidente nas primeiras horas deste sábado (08), na região do bairro Várzea Alegre, próximo da rodovia BR-101.

No acidente o motociclista atingiu uma mulher. Pessoas que passavam pelo local mantiveram contato com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e uma unidade foi destinada até a localidade.

A equipe efetuou o resgate, no entanto, ainda no local os primeiros atendimentos foram realizados aos feridos e encaminhados para o hospital municipal.

Mesmo com os procedimentos de regaste realizados pela equipe do SAMU 192, o jovem Ricardo Rodrigues Nascimento (18 anos) não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os profissionais da unidade médica, seguindo protocolos notificaram a polícia civil informando sobre o acidente com vítima fatal.

O corpo passou por levantamento cadavérico e foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) do município.