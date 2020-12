ITAMARAJU | Jovem sofre tentativa de homicídio

Durante a tarde desta segunda-feira (28), uma pessoa necessitou de cuidados médicos após ser alvejado por disparos de arma de fogo, na região do conjunto habitacional Italaje, em Itamaraju.

A vítima ainda sem identidade formal foi perseguida e recebeu dois tiros que lhe atingiu de raspão o peito e membros inferiores.

Moradores mantiveram contato com o SAMU e Polícia Militar, no entanto, o jovem baleado foi socorrido e levado para o hospital municipal com auxílio de populares. Na unidade hospitalar, apresentando consciência a vítima foi submetida a exames clínicos e procedimentos cirúrgicos.

A polícia deverá ouvir a vítima para identificar a motivação e possíveis autores, da tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso