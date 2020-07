ITAMARAJU | Jovens promovem ‘rolezinho’ para consumir bebida em distrito

Um morador denunciou uma situação comum nos finais de semana, mas que confronta decretos ou orientações das autoridades. A comunidade do distrito de Pau D’Alho, área pertencente ao município de Itamaraju. Tem reivindicado uma solução para o problema que tem incomodado os moradores.

Inúmeros jovens e adolescentes se encontram para consumir bebidas alcoólicas livremente em ruas do distrito, promovendo aglomerações.

O morador relatou ainda a frequência de som alto, onde sempre é acompanhada da falta de máscaras e equipamento que impedem a transmissão do novo coronavírus. No entanto, o pequeno distrito tem registrados vários casos positivo do COVID-19.

Algumas imagens e fatos não é diferente em outros distritos e municípios, onde as taxas de transmissão se tornaram elevadas. A despreocupação social dificulta o controle da pandemia.

A denúncia e imagens enviadas pelo internauta, também foi encaminhada a polícia militar e Vigilância Sanitária, que deverá promover uma ação nos próximos dias.