ITAMARAJU | Jovens são assassinados no bairro Primavera

Um duplo homicídio foi registrado no período noturno desta segunda-feira (27), no bairro Primavera, em Itamaraju.

Os jovens com identidades não divulgadas ainda pela polícia, foram alvejados e mortos em plena via pública do referido bairro. Os autores fugiram após cometerem o crime.

Moradores mantiveram contato com as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar informando sobre o crime. O cenário do homicídio foi isolado pelas autoridades.Equipe da polícia civil, foi notificada e um levantamento deverá ser autorizado, antes mesmo da remoção dos corpos.

Um inquérito deverá ser instaurado para apurar a motivação e autoria do crime.

Os corpos serão transferidos para o IML do município e exames periciais realizados nas vítimas.