ITAMARAJU | Léo Lopes é pré-candidato ao executivo municipal em 2020

Na última segunda-feira (27) de janeiro, o ex-vereador mais votado da história de Itamaraju, que também disputou ao cargo do executivo municipal nas últimas eleições municipais, Léo Lopes, esteve em Salvador a convite de José Carlos Aleluia, onde recebeu o convite para ser Pré-candidato a Prefeito de Itamaraju pelo Democratas.

Aleluia que hoje é Assessor Especial do Ministério da Saúde e homem forte do DEM na Bahia e, que já representou o Estado por 6 mandatos consecutivos na Câmara Federal, sempre atuando como Deputado de grande prestígio naquela casa, convidou Léo Lopes para fazer parte do projeto político do Democratas na Bahia, visando tanto as eleições Municipais como a de Governo do Estado em 2022, que terá como nome forte o do atual prefeito de Salvador ACM Neto (DEM).

Aceito o convite, o Jovem, mas experiente político Léo Lopes assume o comando do DEM no município de Itamaraju e irá participar do processo eleitoral 2020.

“Léo Lopes é um jovem com grandes aspirações. Fiquei bem atento a ele nas últimas eleições de 2018, quando o mesmo me apoiou para Deputado Federal. Vi nele um grande nome com postura, ética, garra para lutar pelos interesses da sua terra natal Itamaraju. É um grande nome para política atual e do futuro, sem sombra de dúvidas”, enfatizou Aleluia.

Na ocasião Léo Lopes solicitou a Aleluia recursos do Ministério da Saúde para Itamaraju, onde prontamente foi atendido e será destinado emenda de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a saúde de Itamaraju, via custeio PAB, além de outra demanda de grande importância para saúde do município que ficou a se confirmar nos próximos dias. “Fico muito feliz quando encontro políticos como Aleluia, que mesmo não sendo da nossa região e não tendo tantos votos assim como outros em Itamaraju, se compromete e nos ajuda de alguma forma. Só tenho a agradecer esse amigo que em pouco tempo me mostrou o lado bom da política, que é valorizar aqueles que um dia lhe confiaram o voto e apoio”, disse Léo Lopes.

Nos próximos dias Léo Lopes já está agendado com Aleluia e ACM Neto para um novo encontro em Salvador, momento em que irão discutir algumas questões voltadas às eleições municipais de Itamaraju e, que ACM Neto irá declarar, como Presidente Nacional do Democratas, apoio publicamente ao então pré-candidato à Prefeito Léo Lopes.

Por | Ascom DEM