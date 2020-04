ITAMARAJU | Loja maçônica cria parceria com empresa Bete Confecções em combate ao coronavírus

Fraternidade Feminina Rosa do Oriente faz doação de máscaras para órgãos de emergência, na prevenção da Covid-19, em Itamaraju.

Durante a semana, a Fraternidade Feminina Rosa do Oriente, ala feminina da Loja Maçônica Templo de Salomão, através das fraternalistas Ewelyn Mendonça, Vera Lúcia Benigno e Roberta Cajaíba, realizou a doação de máscaras reutilizáveis para os órgãos que atuam no serviço de emergência, no município de Itamaraju.

As máscaras foram adquiridas por meio de uma parceria firmada entre a Fraternidade e a empresa “Bete Confecções”, que foi solidária à causa, cedendo gratuitamente a sua mão de obra. A empresa está no rol das habilitadas pelo Estado para confecção do material, necessário à prevenção do Coronavírus.