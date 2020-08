ITAMARAJU | Mais de 1100 casos estão curados da Covid-19

Mais 16 casos de pessoas com coronavírus foram confirmados pela secretaria de saúde de Itamaraju no boletim desta quarta-feira (05).

Os casos agora totalizam 1353 infectados, porém houve crescimento nos casos de pessoas recuperadas. No boletim revelou que 1188 pacientes foram recuperados e 04 estão internados no Hospital Municipal, 08 continuam internados em Unidades de Saúde do Estado.

Os testes descartados aproximam de 1850, no entanto, 39 aguardam resultados e durante a pandemia 23 pessoas morreram, após constatarem infecção por coronavírus.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.