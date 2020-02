ITAMARAJU | Major Kelly Ravani apresenta o seu Plano de Comando para o efetivo da 43ª CIPM

Na manhã desta quarta-feira (04), aconteceu no Salão da Igreja Batista, em Itamaraju, a primeira reunião da Major Kelly Ravani Rodrigues Almeida, com todo o efetivo da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, após ter assumido o comando da unidade na última semana.

Na oportunidade, a comandante apresentou o Plano de Comando que será executado ao longo do ano de 2020, nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu, integrantes da área de responsabilidade territorial da Companhia.

Elaborado com a participação dos oficiais da unidade e em consonância com os objetivos estratégicos da PMBA, considerando a realidade de cada cidade, o plano contempla ações que buscam a melhoria dos resultados da segurança pública, tanto na esfera operacional, que se ocupa do policiamento ostensivo com foco na prevenção e repressão do crime, quanto na esfera administrativa, além daquelas de cunho social e de valorização do servidor policial militar. Ademais, o plano pretende fomentar o policiamento comunitário e uma maior participação da população e da sociedade civil organizada nas questões relacionadas à segurança pública.

Na reunião em questão, a comandante também fez a entrega do título de Policial Padrão do mês de janeiro, nas categorias oficial e praça, entregou um cartão comemorativo ao aniversariante do mês e perante a tropa enalteceu o trabalho prestado pelo Capitão Umberto José Gonçalves dos Santos, parabenizando-o pela recente promoção à patente de Capitão.

“Estou muito feliz por estar retornando à minha cidade natal e à unidade, agora na condição de comandante, e conto com o empenho, o comprometimento e o profissionalismo da nossa tropa para elevarmos ainda mais o patamar de qualidade dos serviços prestados à população da nossa área, pois cuidando da segurança de todos, certamente também estaremos zelando da segurança nossa e dos nossos familiares e amigos.”, disse a Major Kelly Ravani, motivando o seu efetivo.

