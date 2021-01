ITAMARAJU | Major Kelly Ravani comemora os resultados do seu primeiro ano à frente do Comando da 43ª CIPM

Há um ano, no dia 23 de Janeiro de 2020, a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, através de ato do Governador Rui Costa publicado no Diário Oficial do Estado, foi nomeada para o Comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Itamaraju, sua cidade natal, e também responsável pelo policiamento no município de Jucuruçu.

Conhecedora da realidade da 43ª CIPM, por onde já havia passado como tenente, na primeira metade da década de 2000, e dos dois municípios, a comandante realizou um diagnóstico da segurança na sua área de responsabilidade territorial, contemplando no seu Plano de Comando ações que objetivaram a otimização do policiamento, uma maior integração com as forças de segurança na prevenção e combate ao crime, o fortalecimento do policiamento comunitário e a busca pela gestão de excelência.

No seu primeiro ano de comando, além das ações ordinárias, a major também implementou a “Ronda Comercial” com o emprego de mais uma viatura na área, atuando exclusivamente no comércio de Itamaraju, ampliou o número de dias de emprego da “Ronda Rural”, aumentando com isso a sensação de segurança nas comunidades interioranas, fez intensificar o policiamento nos bairros, apoiou as ações de prevenção à Covid-19, implementou operações voltadas para a prevenção de crimes violentos letais intencionais (CVLI) e estimulou uma maior participação da comunidade nas questões relacionadas à segurança pública.

“Avalio como positivos os resultados alcançados graças ao trabalho sério dos homens e mulheres que integram as nossas fileiras, onde a unidade conseguiu, no ano de 2020, apreender 38 armas de fogo, realizar 168 prisões em flagrante e 39 apreensões de drogas, recuperar 44 veículos com restrição de furto ou roubo, e reduzir os homicídios em 28,3% na nossa área.

Em relação ao ano de 2020, além de ter sido mais uma vez certificada pela Corporação, por sua gestão de excelência. Como força a serviço da sociedade e com a ajuda da população de Itamaraju e de Jucuruçu, certamente a 43ªCIPM seguirá fazendo muito mais”, avaliou a Major Kelly Ravani.

Por | Ascom