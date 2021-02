ITAMARAJU | Major Kelly Ravani e o Prefeito Marcelo Angênica discutem a segurança município

Na manhã desta quinta-feira (11), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, foi recebida pelo Prefeito Marcelo Angênica, no Centro Administrativo de Itamaraju, onde conversaram sobre a segurança pública no município e sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar.

Na conversa, além de apresentar para o gestor o quadro atual da segurança em Itamaraju, a Comandante também falou das ações desenvolvidas pela unidade em parceria com o município e reforçou a necessidade de se efetivar a criação do Conselho Municipal de Segurança e de mobilização da população local para a criação de um Conselho Comunitário de Segurança, para que haja um maior envolvimento da comunidade com questões relacionadas à segurança pública.

A comandante, considerando o convênios celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itamaraju e a Polícia Militar da Bahia, que possibilita a cooperação mútua entre o município e a 43ª CIPM/Itamaraju, colocou a unidade à disposição da gestão municipal e solicitou o apoio nas ações voltadas para a segurança dos itamarajuenses.

Por | 43ª CIPM