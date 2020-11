ITAMARAJU | Marcelo Angênica é reeleito para prefeito municipal

Marcelo Angênica foi reeleito prefeito de Itamaraju, neste domingo (15) de novembro, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para mais quatro anos. Com apuração de 100% dos votos o atual prefeito derrotou os oponentes com 51,33% dos votos somando 17.592 votos, o segundo colocado totalizou 14.722 (42,95%). Os quatros outros candidatos tiveram números inferiores a 6% juntos.

A eleição em Itamaraju polarizaram 94,21% para o primeiro e segundo colocado, mas com elevação da abstenção dos votos.

Marcelo Angênica tem 46 anos, é casado, médico de formação e ingressou na política em 2016, onde trilhou imensa vitória e repetiu a façanha neste ano. Nesta eleição buscou a parceria do empresário Dalvadisio Lima, para compor o cargo de vice-prefeito.Os dois fazem parte da coligação Itamaraju no Rumo Certo, formada pelos partidos PSDS, Republicano, PROS e PDT.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Luiz Mário – PSDB – 42,95%

Pedro da Campineira – PL – 2,96%

Marcão Despachante – PODE – 0,99%

Lúcia – REDE – 0,91%

Professor Armando Azevedo – PSOL – 0,87%

Esta reportagem foi produzida de modo automático com o apoio de um sistema de inteligência artificial e foi revisada por jornalistas do Itamaraju Notícias, com base nos dados do TSE. Se houver novas informações relevantes, a reportagem pode ser atualizada.