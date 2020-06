ITAMARAJU | Membro de torcida organizada é baleado

Uma pessoa foi socorrida na unidade hospitalar de Itamaraju no final da noite desta segunda-feira (22), vítima de disparos de arma e fogo.

As informações iniciais relatadas as autoridades e para profissionais da saúde, consta que a vítima estaria na rua João Angelica no centro, quando foi abordado numa tentativa de assalto.

Mas o criminoso acabou efetuou disparos nos membros inferidos da vítima, que foi socorrido por populares até o hospital municipal.

Os primeiros atendimentos foram prestados a vítima que participa de um grupo de torcida organizada.

A polícia realiza rondas na tentativa de localizar o autor dos disparos, um depoimento deverá ser prestado aos investigadores da polícia civil.

Nas redes sociais moradores do bairro, notificaram ter ouvido diversos disparos.