ITAMARAJU | Militares da 43ª apreende menores com arma, após gravação de tortura

Na manhã de sábado (18), uma guarnição da 43ª foi acionada para uma ocorrência de ameaça no bairro Canaã, em Itamaraju, em que o solicitante informou que alguns indivíduos estiveram na sua residência proferindo ameaças contra a sua pessoa e contra o seu filho, inclusive teriam enviado um vídeo em que este aparecia, na noite anterior, sendo espancado a golpes desferidos com um pedaço de madeira, uma prática comum em acertos de contas do tráfico.

De posse das informações, a guarnição diligenciou até as residências dos envolvidos, apreendendo primeiramente um menor no bairro Santo Antônio do Monte, que confirmou as ameaças à vítima, as agressões e a gravação do vídeo.

Na sequência, abordou, no bairro de Fátima, outro envolvido, também menor, com o qual foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre .32, municiado com cinco cartuchos intactos, recebendo voz de apreensão na ocasião.

Em seguida, a guarnição conduziu os autores à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foram apresentados juntamente com a arma de fogo apreendida e com o celular contendo as gravações da tortura.

Por | 43ª CIPM